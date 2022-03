Blau-Weiß Linz bleibt mit 2:0 über Juniors im Meisterrennen

Sie liegen als Dritter mit 40 Zählern fünf Punkte hinter Leader Austria Lustenau, der am Freitag gegen Rapids Amateure nur 1:1 remisiert hatte. Der FAC (43) kann am Sonntag gegen Liefering an die Spitze klettern.

In den unteren Tabellenregionen feierte Kapfenberg einen 2:0-(1:0)-Heimsieg gegen Dornbirn. Die Treffer erzielten Matthias Puschl (24.) und Winfred Amoah (46.). Kapfenberg (24 Punkte) ist Elfter, Dornbirn (19) 13.