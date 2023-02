Blau-Weiß: LASK-Stadion als Schlüssel zur Lizenz?

In der neuen Raiffeisen-Arena auf der Linzer Gugl wird ab dem 24. Februar mit dem Spiel des LASK gegen Austria Lustenau erstmals Bundesliga-Fußball zu sehen sein.

Es sind spannende Wochen im heimischen Fußball: Der LASK eröffnet am 24. Februar mit dem Spiel gegen Austria Lustenau das neue Stadion auf der Gugl. Beim FC Blau-Weiß Linz sind mittlerweile auch die ersten Umrisse des neuen Donauparkstadions erkennbar, in dem die Linzer ab Sommer hoffentlich als Bundesliga-Aufsteiger auf Rapid & Co treffen werden.