Blau-Weiß ist saisonübergreifend stark

Es war die Krönung einer perfekten Hinrunde. Mit dem 1:0-Sieg über den FC Liefering setzte der FC Blau-Weiß Linz das nächste große Ausrufezeichen. Zur Halbzeit der Meisterschaft liegen die Blau-Weißen sensationell auf Platz drei. Auf einen Aufstiegsplatz – den Blau-Weiß ohne bundesligataugliches Stadion nicht annehmen kann – fehlen nur zwei Punkte.

Noch beeindruckender ist aber ein Blick auf die "Jahrestabelle", welche die erste Halbzeit der aktuellen Saison und die zweite Halbzeit der vergangenen Saison zeigt.

Da hat Blau-Weiß-Gegner Liefering mit 66 von 90 möglichen Punkten gleich 16 (!) Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Klagenfurt. Umso höher ist der Erfolg der Blau-Weißen vom Freitag zu bewerten. Die Linzer zeigen mit 47 Punkten und Rang vier in dieser Jahrestabelle auch, wie beeindruckend die Konstanz binnen einer übergreifenden Saison geworden ist. Zur Erinnerung: Vergangene Saison waren die Blau-Weißen zur Halbzeit der Saison nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt gelegen. Zudem stand man finanziell am Rande des Abgrunds. Nicht so gut wie in der Vorsaison läuft es weiterhin beim SK Vorwärts. Beim 0:1 gegen die Young Violets durch ein Tor von Fischerauer in der dritten Minute der Nachspielzeit war viel Pech dabei. Innsbruck ist nach dem 3:0 beim FC Juniors OÖ Aufstiegskandidat Nummer eins, nachdem Klagenfurt beim 2:3 gegen die Rapid-Amateure patzte. (haba)

Jahrestabelle (30 Spiele): 1. Liefering 66, 2. Klagenfurt 50, 3. Lafnitz 49, 4. FC Blau-Weiß 47, 5. Innsbruck 47; 10. Vorwärts 35, 13. FC Juniors 31.

