Blau-Weiß ist heiß auf den ersten Sieg in der neuen Arena

"Dieses Spiel ist etwas Besonderes. Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in das neue Stadion." Nicht nur bei Cheftrainer Gerald Scheiblehner steigt die Vorfreude, wenn der FC Blau-Weiß Linz am Sonntag (17 Uhr) gegen Hartberg sein erstes Bundesliga-Heimspiel im Hofmann-Personal-Stadion bestreiten wird. Auch die Fans des Aufsteigers fiebern der Pflichtspiel-Premiere in der neuen Heimstätte entgegen: 4200 Karten wurden bis gestern bereits verkauft. Zum Vergleich: In der Vorsaison waren lediglich 1000 Besucher auf der Verbandsanlage erlaubt.

Die Kicker der Blau-Weißen dürfen sich morgen also definitiv über die Unterstützung des zwölften Manns freuen. Dieser soll dem Scheiblehner-Team auch die Nervosität nehmen, die man in der ersten Runde in Wolfsberg (1:2) speziell in der ersten Halbzeit nicht leugnen konnte. "Jeder auf dem Platz hat gespürt, dass es nicht das Spiel war, das wir uns vorgestellt hatten. Uns hat der Mut gefehlt. Die zweite Hälfte hat dann mehr Spaß gemacht", sagt Mittelfeldspieler Simon Pirkl, dem im Finish das erste Oberhaus-Tor in der blau-weißen Vereinsgeschichte gelang.

Morgen soll der erste Bundesliga-Sieg folgen – auch wenn mit den Steirern laut Coach Scheiblehner ein äußerst unangenehmer Gegner nach Linz kommt: "Hartberg hat sich als Klub stetig weiterentwickelt, spielt seit einigen Jahren in der Bundesliga und weiß, wie es da zugeht. Sie können auch ein Vorbild für uns sein."

Mit dem Duell gegen die Steirer schließt sich ein Kreis: Hartberg war nicht nur in der Regionalliga, sondern auch in der zweithöchsten Spielklasse des Öfteren Gegner der Linzer.

Der Traum vom eigenen Stadion

Eine Begegnung hat besondere Bedeutung: Am 12. Juli 2011 bestritt Blau-Weiß Linz das erste Profi-Spiel seit der Neugründung in der zweiten Liga gegen Hartberg (2:1).

Und auch damals war das Vorgeplänkel vor allem wegen der Spielstätte groß: Eigentlich hätten die Blau-Weißen ihr Auftaktspiel im Trauner Stadion austragen sollen, nachdem das Linzer Stadion zu diesem Zeitpunkt wegen Umbauarbeiten noch gesperrt gewesen war.

Auch die Bundesliga hatte bereits grünes Licht gegeben – doch TV-Anbieter Sky legte ein Veto ein. Das Flutlicht in Traun war für die Liveübertragung nicht stark genug – weshalb die Blau-Weißen schließlich in Pasching fündig geworden sind. Kurios: Ausgerechnet Franz Grad, der den FC Linz am Ende seiner Präsidenten-Ära 1997 mit dem LASK "fusionierte", gab die entscheidende Zustimmung.

Die Linzer starteten dank Toren von David Poljanec und Boris Arapovic mit einem 2:1-Sieg vor 3500 Fans in die erste Profi-Ära des Nachfolgevereins. Schon damals schwärmten die Kicker von einem kleinen, feinen Stadion, wie es in Pasching der Fall war. Hermann Schellmann, der damalige Blau-Weiß-Präsident, schob weiteren Spielen in der Vorstadt aber einen Riegel vor – danach wurde wieder auf der Linzer Gugl gekickt. "Wir sind ein Linzer Verein, deshalb spielen wir auch gerne in Linz. Das ist unsere Stadt", sagte der "Comandante" damals. Wobei er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen konnte: "Ein Fußballstadion wie in Pasching würde auch für uns in Linz hervorragend passen."

Zwölf Jahre später wurden seine Worte erhört – und auch das Ergebnis von damals würden die Blau-Weißen morgen wohl mit Handkuss nehmen ...

