Blau-Weiß ist die Nummer eins in Österreich

Die "Jahrestabelle" weist das Team von Trainer Gerald Scheiblehner sogar als beste Profimannschaft Österreichs aus: In den bis dato 28 Liga-Partien in diesem Kalenderjahr holte Blau-Weiß unglaubliche 64 Punkte.

Liefering ist in diesem Ranking mit vier Punkten Rückstand Zweiter. Zum Vergleich: Blau-Weiß hat in diesem Zeitraum auch mehr Punkte als Österreichs Serienmeister Salzburg geholt: Die Bullen kommen im Oberhaus auf 57 Zähler in 31 Spielen.

"Die Euphorie im Verein ist nach wie vor zu spüren. Wir wollen uns aber nicht mit dem Meisterteam der Vorsaison vergleichen, es ist eine völlig unterschiedliche Mannschaft", sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner, der gestern seinen siebenten Saisonsieg bejubeln konnte: "Wir hatten nicht unseren besten Tag, sind aber trotz Rückstands wieder zurückgekommen. Das spricht für den Charakter der Mannschaft." Diese soll zusammengehalten werden: Im Sommer laufen etwa die Verträge der Stützen um Kapitän Michael Brandner, Stefano Surdanovic oder Aleksandar Kostic aus – bis zum Winter soll es Klarheit geben. (rawa)