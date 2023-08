Blau-Weiß holte ersten Punkt im neuen Stadion – 3:3 gegen Hartberg

Julian Gölles traf nach 1:3-Rückstand noch zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich – und fixierte den ersten Punktgewinn der blau-weißen Vereinsgeschichte im Oberhaus. „Es war ein wahnsinniges Auf und Ab. Jetzt haben wir in der Bundesliga angeschrieben“, jubelte Gölles über das blau-weiße Happy End. Auch Cheftrainer Gerald Scheiblehner war stolz auf sein Team: „Es war ein unglaubliches Spiel. Wir waren eigentlich schon tot und kommen noch zurück. Für den Kopf ist das Unentschieden ganz wichtig.“

Angetrieben von den blau-weißen Anhängern, gelang seiner Elf auch ein Bilderbuchstart: Nach 111 Sekunden konnte Blau-Weiß-Kicker Simon Pirkl nur noch regelwidrig von Hartbergs Ousmane Diakite gestoppt werden – Schiedsrichter Julian Weinberger entschied sofort auf Elfmeter. Tobias Koch trat an – und erzielte das erste Pflichtspieltor im neuen Stadion (4.). Es war der Beginn einer starken Anfangsphase: Pirkl hatte bei einem Weitschuss aus 18 Metern das Tor nur knapp verfehlt, drei Minuten später scheiterte Fabian Windhager ebenfalls aus der Distanz.

So gut die Linzer aber begonnen hatten, so stark ließen sie mit Fortdauer der Partie auch nach. Vor allem gegen den Ball wurde man immer passiver – das nützten die Steirer nach einer halben Stunde eiskalt aus. Manuel Maranda, der anstelle von Stefan Haudum in die Startelf gerückt war, schob fahrlässig nach vorne und öffnete so den Raum für Maximilian Entrup. Der Hartberg-Stürmer setzte sich im anschließenden Duell mit Fabio Strauss durch und traf mit einem satten Schuss ins Kreuzeck zum Ausgleich (30.).

Sechs Minuten später wurde es für Blau-Weiß noch bitterer: Wieder lief ein schneller Gegenstoß über die rechte Abwehrseite der Linzer, der Ex-Rieder Christoph Lang blieb nach Entrup-Zuspiel vor dem gegnerischen Tor eiskalt. Kurz vor der Pause hätte es noch schlimmer kommen können: Ronivaldo bekam bei einer Ecke im eigenen Strafraum den Ball an die Hand – Schiedsrichter Weinberger entschied nach VAR-Check auf Elfmeter. Tormann Schmid hielt die Heimischen gegen Ruben Providence aber im Spiel (45.+1).

Vor dem LASK ins Derby

Obwohl Dominik Prokop in der 75. Minute mit dem 1:3 für den nächsten Nackenschlag sorgte, gab Blau-Weiß nicht auf. Vor allem deshalb, weil die neue Arena Kräfte freiwerden ließ: Ronivaldo verkürzte praktisch mit der ersten schönen Aktion in Halbzeit zwei nach Feiertags Stanglpass auf 2:3 – und dann stach mit Gölles der nächste Joker zu. „Wir glauben immer an uns, geben kein Spiel auf. Deshalb kann man immer mit uns rechnen. Jetzt geht es gegen den LASK, darauf freuen wir uns besonders.“

Nicht nur er – nach dem heroischen Punktgewinn sangen die Blau-Weiß-Fans: „Die Nummer eins in Linz sind wir.“ Aufgrund der besseren Tordifferenz liegt der Aufsteiger vor dem Derby am Samstag (19.30 Uhr) sogar vor dem Stadtrivalen. Scheiblehner: „Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Derby.“

