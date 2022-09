Blau-Weiß hadert immer noch mit schwachem Start

Vor allem den schwachen Saisonstart – mit zwei Niederlagen in den ersten drei Runden – trägt Blau-Weiß noch immer wie einen schweren Rucksack mit sich. Durchschnittlich kassierten die Meister in der zweithöchsten Spielklasse seit Einführung der 16er-Liga fünf Niederlagen pro Saison – die Linzer halten nach sieben Spieltagen bereits bei drei. Das weiß auch Coach Gerald Scheiblehner: "Der schwache Start tut uns noch heute weh. In diesen Spielen hat auch die Leistung nicht gepasst. Diesen Rucksack werden wir noch eine Zeit lang mitnehmen." Seitdem sei aber ein klarer Aufwärtstrend erkennbar: "Dazu zähle ich auch das Amstetten-Spiel, in dem wir klar besser waren. Solche Niederlagen können immer wieder einmal passieren." Auch heute gegen die Steirer wird es darum gehen, die Chancen besser zu nützen: "Wir müssen effizienter sein."

Brav gepunktet hat Vorwärts Steyr: In den jüngsten drei Partien blieb das Team von Trainer Daniel Madlener ungeschlagen und holte fünf Punkte. Heute gastiert Steyr bei den Young Violets.