Verliert Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz seine Nummer eins im Tor? Wie die OÖN erfuhren, ist ein Klub von der Insel an Blau-Weiß-Schlussmann Nicolas Schmid dran. So soll Championship-Aufsteiger FC Portsmouth seit Wochen an einer Verpflichtung des 27-Jährigen arbeiten.