Blau-Weiß: Ehrenpräsident Schellmann gab Peschek eine besondere "Nachhilfestunde"

Am Ende stand allen Beteiligten die Erleichterung ins Gesicht geschrieben: Der Anpfiff der neuen Ära des FC Blau-Weiß Linz ist mit der Eröffnung des Hofmann-Personal-Stadions gelungen. Auch das Wetter hat am Ende gehalten, nachdem die Sturmböen am Nachmittag und die Regenwolken am Abend der einzige Schönheitsfehler bei einer sonst rundum gelungenen und stimmigen Feier waren.