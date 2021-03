Blau-Weiß: Duell der besten Frühjahrsteams

Dieses Duell in der 2. Fußball-Liga hat es in sich: Beim Gastspiel des FC Blau-Weiß Linz in Amstetten treffen heute (18.30 Uhr) die Top-Teams der Frühjahrssaison aufeinander. Die Linzer führen die Frühjahrstabelle mit zwölf Punkten aus fünf Spielen an – die Mostviertler feierten ebenfalls bereits vier Siege in diesem Jahr, haben aber die schlechtere Tordifferenz.

"Es ist keine Überraschung, dass Amstetten so gut unterwegs ist. Sie haben sich im Winter auch noch einmal richtig gut verstärkt", sagt Blau-Weiß-Linz-Trainer Ronny Brunmayr, der bis auf den fraglichen Philipp Malicsek in Niederösterreich alle Spieler an Bord hat. "Amstetten hat eine ähnliche Ausrichtung wie wir. Es wird darum gehen, in allen möglichen Bereichen ein bisschen besser zu sein."

Es ist auch das Duell der besten Torschützen der zweithöchsten Spielklasse: Blau-Weiß-Stürmer Fabian Schubert (19 Saisontore) gegen Amstettens David Peham (13). Nicht nur in dieser Saison ist die Quote der Angreifer überragend: Schubert kommt in seinen 50 Pflichtspielen für die Linzer seit Sommer 2019 auf 43 Tore und neun Assists – war damit bei der Hälfte der 103 erzielten Treffer in diesem Zeitraum direkt beteiligt. Peham ist mit 47 Treffern in 75 Zweitliga-Spielen ebenfalls eine echte Lebensversicherung. Kein Wunder, dass das Duo immer wieder mit Bundesligisten in Verbindung gebracht wird. Brunmayr: "Natürlich würden wir Fabian gerne langfristig behalten. Es gibt aber noch keinen neuen Stand. Er wird sich alles anhören."

Der FC Juniors OÖ tritt ebenfalls in der Fremde an: Das Wieland-Team gastiert beim Zweiten Liefering.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at