Blau-Weiß-Coach Scheiblehner hätte Ausstiegsklausel für Sturm Graz

„Ich würde mir einen großen Klub zutrauen“, hatte Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner vor wenigen Wochen in einem Medienbericht gesagt. Ob er da schon geahnt hat, dass bald der SK Sturm Graz bei ihm anklopfen könnte? Der deutsche Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim könnte nämlich ein echtes Trainerdomino in Österreichs Fußball-Bundesliga auslösen, das auch die Grazer betrifft: Neo-Geschäftsführer Andreas Schicker will Christian Ilzer nach Hoffenheim nachholen, um in