Blau-Weiß Linz bestand den Charaktertest

Der FC Blau-Weiß Linz zeigte in der 2. Fußball-Liga die richtige Reaktion nach der 1:2-Niederlage bei Schlusslicht Young Violets: Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner besiegte am Osterwochenende die Admira 3:1 und kehrte in die Erfolgsspur zurück.

Einen verlängerten Osterurlaub gab es deshalb aber nicht – bereits am gestrigen Feiertag wurde wieder zwei Mal trainiert. "Für freie Tage haben wir aktuell keine Zeit. Von mir aus können sie dann im Juni Eier pecken", sagt Blau-Weiß-Coach Scheiblehner mit einem Schmunzeln. Sein Team hat damit kein Problem, im Gegenteil: Einmal mehr bewies die blau-weiße Mannschaft ihren starken Charakter. Schon im Herbst hatten die Blau-Weiß-Kicker nach einem schwachen Start die Kehrtwende geschafft. Auch vom jüngsten Umfaller beim Amateurteam der Wiener Austria oder der kurzzeitig herrschenden Unruhe rund um den baldigen Abgang von Sportchef Tino Wawra ließ man sich nicht aus der Bahn werfen. Scheiblehner: "Wir haben immer an uns geglaubt. Diese Überzeugung braucht es einfach – und noch viel mehr, wenn man nach einer Niederlage wie gegen die Admira dann auch noch früh in Rückstand gerät. Ich habe mir um die Mentalität dieser Mannschaft aber sowieso nie Sorgen gemacht."

Einen großen Anteil am Heimerfolg gegen die Niederösterreicher hatte wieder einmal Torjäger Ronivaldo: "Wir hatten einen überragenden Ronivaldo, an dem sich alle hochgezogen haben", gab es auch Extra-Lob von Scheiblehner für den Brasilianer. Der 34-Jährige hält bereits bei zwölf Saisontoren – und trifft durchschnittlich alle 105 Minuten. Lediglich Lieferings Karim Konaté (Anm.: 14 Tore, trifft alle 93 Minuten) hat in der zweithöchsten Spielklasse eine bessere Quote. Am Freitag kommt es zum direkten Duell der beiden Top-Stürmer.

Steyr wieder auf Abstiegsplatz

So häufig Ronivaldo Tore erzielt, so selten darf Vorwärts-Kicker Michael Lageder jubeln: Bei der 2:3-Niederlage gegen den GAK traf der 31-Jährige erstmals nach fast zehn Jahren wieder einmal für die Rot-Weißen. Die Lage hat sich für sein Team nach der Auswärtsniederlage in Graz verschärft: Vorwärts fiel auf den 14. Rang, den ersten Abstiegsplatz, zurück.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

