Blau-Weiß ist Meister! Vorwärts steigt ab

Noch spannender hätte es kaum laufen können. Da sah es lange Zeit nicht einmal danach aus, als ob die Blau-Weißen ihr eigenes Spiel gegen die Sturm Graz Amateure gewinnen würden, und dann kam alles ganz anders.

In der 85. Minute traf Danilo Mitrovic per Kopf zum Treffer der den Meistertitel bedeuten sollte. Eine Minute später kassierte der GAK, der bis dahin an der Tabellenspitze gelegen war, und mit der Blau-Weiß-Führung alles riskieren musste, das Tor zum 0:1 durch Gustavo Balotelli. Damit war der Weg für die Blau-Weißen endgültig frei.

Davor regierte die Nervosität bei beiden Spielen. Beide Teams hatten genügend Chancen. Die Blau-Weißen drehten nach dem 0:1-Pausenrückstand auf. Ronivaldo traf gleich nach Wiederbeginn zum 1:1 (48.). Weil der GAK in Vorarlberg nicht traf, stiegen die Chancen von Minute zu Minute.

Mit der Blau-Weißen Führung und dem Rückstand des GAK war es dann entschieden. Daran änderte auch der späte Ausgleich des GAK durch Jovicic und Gelb-Rot für Dornbirns Torhüter Zwischenbrugger nichts mehr (96.). Vorwärts Steyr muss nach dem 0:3 bei der Admira in die Regionalliga absteigen.

