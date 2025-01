Bis 2027: Blau-Weiß Linz verlängert mit Torjäger Ronivaldo

Die Tinte ist trocken! Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz gibt die Verlängerung von Torjäger Ronivaldo bekannt. Der Top-Stürmer verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2027. „Ich freue mich sehr, weitere zwei Jahre für den FC Blau-Weiß Linz am Platz zu stehen. Es war für mich gleich klar, dass ich hierbleiben möchte. Blau-Weiß Linz ist mein zweites Zuhause. Ich fühle mich im Verein sehr wohl und will weiterhin mein Bestes für den Klub und unsere Fans geben. Diese Zeit hier ist etwas ganz besonderes. Zusammen haben wir bereits Großes erreicht und werden noch Großes erreichen“, sagt der gebürtige Brasilianer.

Der 35-Jährige schloss sich im Sommer 2022 den Blau-Weißen an und zählt seither zum Stammpersonal. In seinen 84 Pflichtspielen traf er bereits 46 Mal für die Linzer. In der aktuellen Saison steht er nach 16 Runden bei 11 Toren. Damit führt er gemeinsam mit Sturm-Graz-Angreifer Mika Biereth die Torschützenliste in der Bundesliga an.

„Es freut mich sehr, dass Roni für weitere zwei Jahre in unserem Trikot auflaufen wird. Er hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, welche Qualitäten er besitzt und welchen Wert er für unseren Klub hat. Nicht nur aufgrund seiner Tore, sondern auch wegen seiner Erfahrung und Mentalität als Führungsspieler innerhalb der Mannschaft.“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

