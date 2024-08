"Bei Blau-Weiß Linz passt sehr viel"

Der FC Blau-Weiß Linz kickt am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Wiener Austria seine zweite Saison in der Fußball-Bundesliga an (17 Uhr). Dabei werden die Augen vor allem auf einen gerichtet sein: Trainer Gerald Scheiblehner. Der 47-Jährige flirtete im Sommer mit dem heutigen Gegner. Im OÖN-Interview erklärt er, warum er sich für einen Verbleib entschieden hat.