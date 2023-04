Schösswendter in doppelter Mission bei Blau-Weiß (Gepa)

Startschuss in die wohl wichtigsten Wochen der Vereinsgeschichte von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz: Das morgige Topspiel beim Zweiten GAK (20.30 Uhr, live ORF Sport+) ist nur der Anfang – am kommenden Freitag gastiert der FAC in Linz, eine Woche später steigt das Duell bei Leader St. Pölten.