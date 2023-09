Auch dank ihm spielt Blau-Weiß heute im Oberhaus

LINZ. Es sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt: Schon vor dem heutigen Heimspiel des FC Blau-Weiß Linz in der Fußball-Bundesliga gegen Altach (17 Uhr, Hofmann-Personal-Stadion) haben die Blau-Weiß-Fans einen Gäste-Kicker ins Herz geschlossen. Denn mit Gustavo Santos hatte ein Kicker der Vorarlberger besonderen Anteil am blau-weißen Aufstieg in das Oberhaus – obwohl er nie für die Linzer spielte.