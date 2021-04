Jetzt geht er auf den Zweitliga-Torrekord los: In der Saison 2004/2005 erzielte Sanel Kuljic 34 Treffer für die SV Ried – keinem Stürmer gelangen in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs bisher mehr. Nicht nur die Anzahl der Tore wird beim 26-jährigen Kärntner immer größer – auch die Liste der Interessenten wird länger: So soll laut OÖN-Infos der sechsfache rumänische Meister CFR Cluj dem Blau-Weiß-Akteur ein Vertragsangebot gemacht haben. Auch heimische Bundesligisten haben ihn