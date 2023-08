Anpfiff in der Frauen-Bundesliga: Blau-Weiß Linz kickt im neuen Stadion

Sechs Tage nach dem Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft wird am Freitag die heimische Bundesliga angepfiffen. Das Eröffnungsspiel bestreitet Meister St. Pölten bei Austria Wien (18 Uhr, ORF Sport+), am Samstag ist Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen erstmals gegen Bergheim am Ball (13 Uhr).

Im Gegensatz zum Männerteam, das in der laufenden Saison als Aufsteiger bisher Lehrgeld bezahlen muss, hat Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen die erste Oberhaus-Saison mit Platz sieben ohne Abstiegssorgen hinter sich gebracht. Das Saisonziel bleibt für Offensivspielerin Almedina Sisic das gleiche: der Klassenerhalt.

Dafür können die Linzerinnen gleich gegen Bergheim anschreiben – im neuen Hofmann-Personal-Stadion, in dem die Männer noch sieglos sind. "Es ist etwas ganz Neues, dass wir endlich bundesligawürdige Bedingungen haben. Die Spielqualität wird dadurch deutlich besser" sagte Sisic. "Jetzt gibt es keine Ausreden, dass der Platz ist schuld ist."

Titelfavorit ist erneut St. Pölten, das in der vergangenen Saison in der Champions-League-Gruppenphase auch internationale Erfahrung sammelte. "Der Titelhunger ist bei uns weiter riesengroß", sagte Kapitänin Jennifer Klein.

Am Ende soll der neunte Meistertitel in Serie stehen. Dieser wird wohl letztmals in diesem Format ausgespielt: Ab der kommenden Saison soll es wie bei den Herren ein oberes und ein unteres Play-off geben. "Mehr Spiele für die Mädels sollen mehr Attraktivität und Spannung bewirken – sowohl im Titel- als auch im Abstiegskampf", sagte Carina Wenninger. Die vormalige Abwehrchefin der Nationalmannschaft wurde nach ihrem Karriereende zur Ligamanagerin bestellt. Dazu soll die Professionalisierung forciert werden, 2024/25 wird es auch ein Lizenzierungsverfahren geben.

Ankick auch für den LASK

Auch die zweite Liga wird am Wochenende angekickt: Die Aufsteigerinnen vom LASK, die ihre Vorbereitung mit dem 1:0 gegen Bundesligist Neulengbach abschlossen, sind am Samstag in Krottendorf zu Gast (15 Uhr), Geretsberg/Bürmoos empfängt FAC/Landhaus (13.30 Uhr).

