Am Deadline-Day: Blau-Weiß leiht Kicker von Salzburg

Soumaïla Diabaté wechselt leihweise bis zum Ende der Saison vom FC Red Bull Salzburg zu den Blau-Weißen. Der 19-jährige Mittelfeldakteur kam im Winter 2023 vom malischen Klub Guidars FC zu den Salzburgern. Dort war er Kooperationsspieler beim FC Liefering, wo er insgesamt 32 Pflichtspiele absolvierte und zwei Tore schoss.

"Wir sind sehr froh, dass wir so kurz vor Schluss mit Soumaïla Diabaté von Red Bull Salzburg noch eine zusätzliche Verstärkung im zentralen Mittelfeld verpflichten konnten. Er wird nicht nur den Konkurrenzkampf weiter beleben, sondern bringt viele wichtige Fähigkeiten für unser Spiel mit. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Red Bull Salzburg und vor allem Bernhard Seonbuchner für das Zustandekommen dieser Leihe", so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

