Abbruch bei Blau-Weiß Linz und FC Juniors OÖ

Das hat es wohl auch noch nie gegeben: Binnen weniger Minuten wurden gestern gleich zwei Partien von OÖ-Zweitligisten vorzeitig abgebrochen. FC Liefering gegen die OÖ Juniors wurde nach 14 Minuten beim Stand von 0:0 beendet. Blau-Weiß führte gegen Amstetten mit 1:0, als nach 37 Minuten Schluss war. Trainer Ronny Brunmayr war im Gespräch mit Referee Ouschan richtig sauer: Nach 31 Minuten war noch keine Schneeflocke auf dem Feld gewesen. Sechs Minuten später war Schluss, dazwischen traf Dobras zum 1:0 (34.).

Das Spielfeld war binnen sechs Minuten wirklich komplett mit einer Schneeschicht überzogen worden. Der Schneefall hatte jedoch nach der Unterbrechung rasch wieder aufgehört. Referee Ouschan war das Risiko dennoch zu hoch. Er brach nach 20 Minuten Pause ab.

Spielabbruch wegen des Schneefalls Bild: GEPA

Beim Abbruch der Partie des FC Juniors in Grödig gegen Liefering war es zwar ähnlich turbulent zugegangen. Der Platz war ebenfalls binnen weniger Minuten völlig eingeschneit. An ein Weiterspielen war ob des weiter anhaltenden Schneefalls hier aber nie zu denken. Beide Partien müssen neu ausgetragen werden. Der SK Vorwärts trifft heute auswärts auf Austria Klagenfurt. Der zuletzt mit Herz-Rhytmus-Störungen ins Krankenhaus eingelieferte Kevin Brandstätter darf am Montag wieder mit dem Training beginnen. (haba)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Grödig Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.