Stefan Haudum Bild: GEPA pictures Sport Fußball Vor dem Heimauftakt: Das ist das neue Prunkstück von Blau-Weiß Linz LINZ. 2. Liga: Linzer wollen im Heimspiel gegen Klagenfurt mit ihrem Mittelfeld auftrumpfen (ab 19:10 Uhr im Liveticker auf nachrichten.at). Von Raphael Watzinger, 03. August 2018 - 00:04 Uhr

Bereits beim 2:0 in Wiener Neustadt hat die neuformierte Elf von Blau-Weiß Linz auf sich aufmerksam gemacht – heute will das Team von Trainer Thomas Sageder gegen Austria Klagenfurt vor eigenem Publikum nachlegen (Linzer Stadion, 19.10 Uhr). Auf ein Duo dürfen die Fans besonders gespannt sein: Stefan Haudum und Lukas Tursch bilden das neue blau-weiße Prunkstück im Zentrum.

Haudum ist mit seinen 23 Jahren der aktuell längstdienende Kicker im Blau-Weiß-Kader – der 22-jährige gebürtige Ternberger Tursch kam erst im Sommer zum Klub. Und trotzdem verstehen sich die beiden "Sechser" im neuen 4-2-3-1-System auf dem Platz bereits blind. "Haudi ist extrem ballsicher und hat eine gute Übersicht", lobt Tursch seinen Partner im zentralen Mittelfeld. "Turschi ist unglaublich kopf- und zweikampfstark", sagt Haudum.

Vielleicht harmoniert das Duo deshalb so gut, weil beide zuletzt einen ähnlichen Reifeprozess durchgemacht haben. Tursch hat zwei Jahre beinharten Abstiegskampf beim FAC in den Knochen – Haudum ist einer der wenigen Kicker, der vom schwachen Vorjahres-Team immer noch bei Blau-Weiß sein darf. Haudum: "Der Negativ-Lauf in der Vorsaison war nicht einfach, aber ich konnte viel daraus lernen." Der Wirtschaftsstudent verspricht sogar: "Wir hatten zwar auch in der vergangenen Saison gute Spieler, aber in dieser Saison sind wir als Team stärker. Wir wollen im vorderen Drittel landen."

Lukas Tursch

Bild: © berndspeta.at

Vorwärts wieder Außenseiter

"Es wird noch schwieriger als gegen Ried", sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem heutigen Duell gegen Liefering. Die Außenseiter-Rolle liegt seinem Team aber – dass die Partie heute nicht in Grödig, sondern in der großen Red-Bull-Arena stattfinden wird, soll die Amateurkicker der Steyrer zusätzlich anspornen. "Von meinen Spielern hat noch keiner in einer so großen Arena gespielt." Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Halbartschlager und Wimmer, Bytyci fehlt aufgrund seiner Hochzeit. Zum Liveticker

Die SV Guntamatic Ried bangt vor der Sonntagsmatinee gegen den wohl größten Titelkonkurrenten Wattens (Josko-Arena, 10.30 Uhr) um den angeschlagenen Darijo Pecirep, der zum Auftakt gegen Vorwärts Steyr (1:1) traf. Beim geplanten Vertreter Edrisa Lubega fehlt weiterhin die Spielgenehmigung.

