Dieser Sieg kann dem FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga richtig Auftrieb geben: Nach zwei Niederlagen in Serie stand das Team von Trainer Gerald Scheiblehner vor dem heutigen Auswärtsspiel bei Dornbirn schon massiv unter Druck – mit dem 5:2-Erfolg in Vorarlberg gelang dem Titelkandidaten aber ein echtes Lebenszeichen, liegt dank des Umfallers von Leader Amstetten (0:1 gegen Lafnitz) jetzt nur mehr fünf Punkte hinter der Tabellenspitze.