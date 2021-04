5:0 - Blau-Weiß Linz lacht wieder von der Spitze

Den Torreigen eröffnete Philipp Pomer in der zwölften Minute: Nach schöner Kombination über Fabian Schubert und Stefano Surdanovic musste sich der Offensivspieler nur mehr die Ecke aussuchen.

Vier Minuten später legte das Team von Trainer Ronny Brunmayr nach: Kristijan Dobras (16.) war nach einem missglückten Abschlag von Steyr-Keeper Bernhard Staudinger an den Ball gekommen, fackelte nicht lange und traf per sehenswerten Volley aus mehr als 25 Metern.

Bereits nach 20 Minuten war das Derby entschieden: Felix Strauss war bei einer Ecke perfekt abgesprungen und traf zum 3:0. Die Gäste aus Steyr - die die Sperre von Abwehrchef Alberto Prada nicht verkraften konnten - waren in der ersten halben Stunde praktisch gar nicht vorhanden. Erst in der 29. Minute setzte Alem Pasic mit einem Kopfball nach einer Ecke eine erste offensive Duftmarke.

Nach einer Hälfte ohne Treffer von Fabian Schubert brachte der 26-Jährige das letzte noch fehlende Zweitliga-Team auf seine Abschussliste: Noch nie konnte der Kärntner gegen die Mannschaft von Andreas Milot über einen Treffer jubeln - per Elfmeter gelang ihm in der 63. Minute sein 29. Saisontor. Aleksandar Kostic setzte kurz darauf (67.) den Schlusspunkt. Womit die Linzer wieder an Lafnitz (8:0 gegen Dornbirn) vorbeizogen - und nach dem siebenten Sieg in Folge die Tabelle mit 49 Punkten und einem Spiel weniger wieder anführen.

