4:0 – Blau-Weiß jetzt schon auf Platz zwei

Der FC Blau-Weiß Linz bleibt in der 2. Fußball-Liga weiter auf dem Vormarsch: Mit dem gestrigen 4:0-Erfolg bei der Admira hat sich das Team von Trainer Gerald Scheiblehner zumindest bis zum morgigen Sonntag auf den zweiten Platz vorgearbeitet.

Der volle Erfolg in der Südstadt war der bereits fünfte Sieg in Serie – von Beginn weg spielten die Königsblauen ihre aktuell starke Form aus: Schon bei zwei Chancen von Matthias Seidl (4., 13.) hätten die Gäste in Führung gehen können – in der 14. Minute jubelten die Linzer endgültig: Seidl hatte Fally Mayulu in die Tiefe geschickt, der Franzose zog ansatzlos ab und traf genau ins lange Eck.

Beim 2:0 war die Rollenverteilung umgekehrt: Mayulu hatte elegant für Seidl abgelegt, der 21-jährige Salzburger blieb cool und erzielte sein zwölftes Saisontor (52.). Zwei Minuten später machte abermals Mayulu nach einem Konterangriff das 3:0. Im Finish traf noch der eingewechselte Ronivaldo (84.) mit einem sehenswerten Lupfer. „Wir können zufrieden sein, es war eine sehr gute Leistung“, sagt BW-Coach Scheiblehner.

Sturms Reiseroute hilft Vorwärts

Sicher kein Nachteil ist, dass Europacup-Teilnehmer Sturm Graz vor dem heutigen Heimspiel von Vorwärts Steyr gegen dessen Amateurteam einige Flugmeilen gesammelt hat. Auch wenn das Madlener-Team heute nur gegen die zweite Mannschaft der Grazer antritt – die Reisestrapazen der schwarz-weißen Kampfmannschaft in den vergangenen Tagen helfen auch der Vorwärts, denn: Nach dem Europa-League-Aus (0:2) in Dänemark bei Midtjylland flog der Sturm-Tross direkt weiter nach Friedrichshafen, um von dort zum morgigen Bundesliga-Auswärtsspiel in Altach zu reisen.

Mit dabei der komplette Kader – und somit mit Mohammed Fuseini, Dominik Oroz oder Vesel Demaku auch einige Kicker, die in dieser Saison schon beim zweiten Team dabei waren, heute gegen Steyr aber fehlen werden.