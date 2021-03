Endlich hat es für den FC Blau-Weiß Linz auch mit einem Heimsieg gegen Kapfenberg geklappt. Noch nie konnten die Linzer in der 2. Fußball-Liga daheim gegen die Obersteirer gewinnen – bis gestern: Im neunten Versuch gelang mit einem 3:0 die Premiere.

Praktisch mit der ersten Torchance ging das Team von Trainer Ronny Brunmayr in der dritten Minute in Führung: Einen direkten Freistoß von Kristijan Dobras hatte Gäste-Goalie Franz Stolz noch parieren können, beim Nachschuss des aufgerückten Felix Strauss war er aber machtlos.

Vor allem durch Standardsituationen blieben die Hausherren gefährlich: Fabio Strauß (11.) und Danilo Mitrovic (37.) vergaben Möglichkeiten per Kopf. Top-Torschütze Fabian Schubert besorgte in der zweiten Halbzeit die Vorentscheidung: In der 57. Minute traf er per Elfmeter zum 2:0. In der Nachspielzeit legte der 26-Jährige auch noch das 3:0 des eingewechselten Philipp Pomer auf. Dank des vierten Sieges im fünften Frühjahrsspiel verdrängte die Brunmayr-Elf Liefering (am Sonntag bei Wacker Innsbruck) vorübergehend wieder vom zweiten Platz.

Eine Niederlage in der Ausweichstätte – der Welser Huber Arena – musste der FC Juniors OÖ gegen Lustenau einstecken. Fabian Benko (32.) hatte den LASK-Partnerverein nach einem Doppelschlag der Vorarlberger durch Jan Stefanon (22.) und Haris Tabakovic (25.) zwar noch einmal herangebracht – Tabakovic traf mit seinem zweiten Treffer kurz nach der Pause (49.) aber zum 1:3-Endstand. (rawa)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.