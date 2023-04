3:0 – Nur die Blau-Weiß-Fans waren nicht meisterlich

Der FC Blau-Weiß Linz bot beim 3:0 im Top-Spiel der 2. Fußball-Liga gegen den GAK eine meisterliche Vorstellung – und erhöhte den Druck auf Aufstiegsrivale St. Pölten: Mit dem Auswärtserfolg beim Tabellendritten zogen die Blau-Weißen an den Niederösterreichern (am Samstag in Dornbirn zu Gast) vorbei.

Nicht erstklassig präsentierten sich hingegen einige der mitgereisten Linzer Fans. „Seid’s deppert?“, hatte Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner nach einer halben Stunde in Richtung des Auswärtsblocks gerufen. Einige Unverbesserliche machten bei ihrer verspäteten Ankunft – zahlreiche Busse der Blau-Weiß-Fans standen auf dem Weg in die steirische Landeshauptstadt im Stau – mit Böllerwürfen auf sich aufmerksam. Schiedsrichter Arens Talic unterbrach für zehn Minuten – die Partie stand am Rande des Abbruchs. Nicht besonders intelligent: Zu diesem Zeitpunkt war die Scheiblehner-Elf bereits 2:0 vorangelegen.

Neo-Sportchef Christoph Schösswendter, der an Stelle des verletzten Lukas Tursch in die Startelf gerückt war, brachte die Gäste in der 12. Minute auf die Siegerstraße: GAK-Kicker Marco Perchtold hatte den aufgerückten BW-Abwehrchef nach einem Einwurf zu Boden gezogen, Referee Talic gab Elfmeter. Kapitän Michael Brandner traf zum 1:0. Torjäger Ronivaldo legte noch vor der Pause nach: Zuerst hatte er per Halbvolley (27.) aus 18 Metern getroffen, kurz vor dem Pausenpfiff (45.) nützte er einen Fehler der Heim-Abwehr zum 3:0. „Wir haben ein super Spiel gemacht“, freute sich Ronivaldo. Auch Führungstorschütze Michael Brandner war stolz: "Wir haben alles sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir können stolz auf diese Leistung sein.“

Nur zwei Absteiger

Einen Hoffnungsschimmer gibt es für Vorwärts Steyr im Kampf um den Klassenerhalt: Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Liefering (10.30 Uhr) wurde Drittligist Stripfing auch in zweiter Instanz die Zulassung für die 2. Liga verweigert. Da aus der Regionalliga Ost außer dem niederösterreichischen Spitzenreiter kein Klub Interesse an einem Gang nach oben bekundet hat, gibt es aus dieser Spielklasse keinen Aufsteiger – womit aus der 2. Liga nur zwei Vereine absteigen müssen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

