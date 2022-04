Versöhnliches Osterwochenende für den FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga: Nach dem 1:2 am Freitag in Horn kehrte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner gestern mit dem 3:0 gegen Wacker Innsbruck wieder auf die Siegerstraße zurück. "Wir wollten diese Niederlage unbedingt ausmerzen, das ist uns mit einem guten Spiel auch gelungen", sagte Scheiblehner.