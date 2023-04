2:2 – Rückschlag für Blau-Weiß Linz

"Das musst du einfach heimspielen", ärgerte sich Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner. Bis zur 90. Minute hatte seine Mannschaft in der 2. Fußball-Liga auswärts gegen Liefering mit 2:1 geführt, nahm aber nur einen Punkt aus Salzburg mit – 2:2.

Acht Siege hatte Scheiblehner als Marschroute für den Aufstieg ausgegeben, in der 87. Minute hielt Tobias Koch die Linzer mit dem Tor zum 2:1 auf Kurs. Er staubte ab, nachdem Torhüter Jonas Krumrey den Abschluss von Danilo Mitrovic nicht hatte festhalten können.

Doch ein laut Scheiblehner "unnötiger Ballverlust beim Herausspielen" lud Elias Havel zum Ausgleich ein (90.).

Das 2:2 machte einen Strich durch die Titelrechnung, am Ende war es aber das leistungsgerechte Ergebnis. In der ersten Hälfte brachte Ronivaldo Blau-Weiß Linz mit seinem 13. Saisontor in Führung (20.), nach der Pause schlugen die Lieferinger ein Tempo an, das die Linzer nicht halten konnten. Raphael Hofer traf zum 1:1 (58.). Nur noch im Konter kamen die Linzer zu Chancen, trotzdem gelang das 2:1. Zum Sieg reichte es nicht.

Eine Hoffnung im Titelrennen ist die baldige Rückkehr von Matthias Seidl. Der mit zwölf Treffern inzwischen zweitbeste Torschütze von Blau-Weiß Linz stieg nach seiner Syndesmoseband-Verletzung wieder ins Training ein.

Steyr-Spiel abgesagt

Die Geburtstagsparty fiel bei Vorwärts Steyr ins Wasser: Heute vor 104 Jahren wurde der Klub gegründet, man wollte das mit einem Sieg gegen Amstetten feiern. Aufgrund der Niederschläge war der Rasen in der Liwest-Arena nicht bespielbar. Die Partie wird am Dienstag nachgeholt, Ankick ist um 18.30 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.