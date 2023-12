1:2 – Dämpfer zum Abschluss eines blauweißen Traumjahrs

Auch wenn der FC Blau-Weiß Linz mit einer 1:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen die WSG Tirol in die Winterpause geht – es war ein absolutes Traumjahr 2023 für das Team von Trainer Gerald Scheiblehner. Meister in der 2. Liga, Einweihung des neuen Hofmann-Personal-Stadions sowie 17 Punkte im ersten Oberhaus-Halbjahr – Blau-Weiß kann stolz auf das Geleistete sein. „Es war eine unglückliche Niederlage, die wir selbst zu verantworten haben. Nichtsdestotrotz war es ein hervorragendes Jahr. Mit diesem Gefühl gehen wir in die Winterpause“, sagt BW-Coach Scheiblehner.

Video: Blau-Weiß-Kicker Fabio Strauss im OÖN-Interview:

Auch heute verlief der Start noch nach Maß: WSG-Trainer Thomas Silberberger hatte die Linzer vor dem Anpfiff als das beste „Umschaltteam“ im Oberhaus gelobt – seine Mannschaft schien dessen Worte nicht unbedingt erst genommen zu haben: Bereits nach 55 Sekunden waren die Tiroler nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte in den ersten Konterangriff gelaufen – und lagen früh 0:1 zurück. Mit Simon Pirkl brachte ausgerechnet ein gebürtiger Tiroler die Blau-Weißen in Führung: Der 26-Jährige hatte sein drittes Saisontor sogar selbst eingeleitet: Beim schnellen Gegenangriff über Pirkl wurde die Seite auf Julian Gölles verlagert, der Conor Noß bediente. Den Abschluss des Deutschen, der statt des verletzten Ronivaldo in die erste Elf kam, hatten die Gäste noch mit vereinten Kräften klären können, beim Nachschuss von Pirkl waren die Tiroler aber machtlos.

Der frühe Führungstreffer verlieh den Heimischen eine breite brust: Ein Kopfball von Paul Mensah (29.) war noch knapp daneben gegangen, bei einem Schuss von Marco Krainz (30.) ins kurze Eck war WSG-Goalie Adam Stejskal zur Stelle. Eine Top-Möglichkeit vergab auch Noß in der 37. Minute: Er ließ sich beim Abschluss aus aussichtsreicher Position zu lange Zeit.

Zwei blauweiße Nackenschläge

So gut die Blau-Weißen die Partie bis dahin im Griff hatten, so nachlässig wurde die Scheiblehner-Elf im Finish der ersten Halbzeit: Schon in der 39. Minute hatten die Linzer Glück, als sich Nik Prelec über die rechte Seite durchgetankt hatte und Luca Kronberger ideal bediente: Der Schuss des Tirolers wurde aber von Stefan Haudum noch vor der Linie geklärt.

Bei der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff war das Heimteam gefühlt im Kollektiv schon in der Kabine: Gölles hatte bei einem hohen Ball Kronberger aus den Augen verloren, auch BW-Goalie Nicolas Schmid war nicht im Bilde – Tirol-Stürmer Mahamadou Diarra stand bei Kronbergers Hereingabe goldrichtig.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste Halbzeit geendet hatte: Mit dem nächsten Nackenschlag. Einen perfekt gespielten Pass von Stefan Skrbo nahm Nik Prelec ideal mit und verwertete ins linke untere Eck zum 1:2.

Erst spät wachte Blau-Weiß noch einmal auf: Zuerst hatte Alem Pasic (88.) im Fünfmeter-Raum einen Tiroler Gegenspieler angeschossen, tief in der Nachspielzeit scheiterte auch Danilo Mitrovic (94.) aus elf Metern ganz knapp.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

