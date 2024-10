1:2 bei Sturm Graz: Blau-Weißer Cup-Fluch geht weiter

Am Sonntag traf Sturm-Kicker Zvonarek in der Liga gegen den LASK, gestern jubelte der Kroate im Cup gegen Blau-Weiß.

Der blau-weiße Cup-Fluch fand auch in der steirischen Landeshauptstadt seine Fortsetzung: Noch nie kamen die Linzer ins Viertelfinale, bereits zum elften Mal war im Achtelfinale Endstation. Das, obwohl das Team von Trainer Gerald Scheiblehner in der Anfangsphase richtig gut in die Partie fand: Simon Pirkl vergab nach Anderson-Flanke die erste Top-Chance (21.).

Wie aus dem Nichts trafen drei Minuten später aber die Grazer: Lovro Zvonarek verwertete nach Zuspiel von Erencan Yardimci zum 1:0. In der 33. Minute gab es den nächsten Nackenschlag: Einen Schuss des Linzers Emir Karic hatte Yardimici unhaltbar in das Tor abgelenkt.

Im Anschluss hielt BW-Goalie Radek Vitek die Gäste bei Abschlüssen von Tomi Horvat (38.) und Otar Kiteishvili (39.) im Spiel. Pirkl verpasste nach einer Freistoßvariante den Anschlusstreffer (45.).

Der gelang dafür in der 58. Minute: Nach einer Freistoßflanke von Kristijan Dobras köpfelte Danilo Mitrovic den Ball ins lange Eck – und machte die Cup-Partie wieder so richtig heiß. Sie blieb spannend, weil auch ein abgefälschter Horvat-Schuss (64.) am Aluminium landete.

Blau-Weiß stemmte sich gegen die Niederlage - am Ende ging der Cup-Fluch aber weiter, weil Blau-Weiß die einzige Chance auf den Ausgleich nicht verwerten konnte: Ein Volley-Versuch von Alexander Schmidt verfehlte sein Ziel nur knapp (91.).

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

