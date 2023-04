1:0 gegen Dornbirn: Blau-Weiß bleibt St. Pölten auf den Fersen

Der gestrige 2:0-Erfolg von Leader St. Pölten gegen die Admira setzte den FC Blau-Weiß Linz vor dem heutigen Heimspiel gegen Dornbirn doppelt unter Druck. Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner bewies im Aufstiegskampf aber Nervenstärke, zog mit einem 1:0-Heimerfolg nach und liegt weiter einen Punkt hinter dem Tabellenführer aus Niederösterreich.

Bereits nach vier Minuten hätten die Linzer, bei denen Matthias Seidl sein Comeback feierte, in Führung gehen müssen: Torjäger Ronivaldo war zunächst mit einem Kopfball an Gäste-Goalie Raphael Zwischenbrugger gescheitert, auch den Nachschuss vergab der Brasilianer. In der siebenten Minute hatten die Hausherren dafür Glück: Manuel Maranda hatte leichtfertig den Ball verloren, Dornbirn-Stürmer Balotelli scheiterte alleine vor BW-Keeper Nicolas Schmid. Knapp dran war auch Lukas Tursch: Ein Kopfball des aufgerückten Abwehrchefs wurde von Zwischenbrugger (28.) mit einem Top-Reflex zur Ecke geklärt.

14. Tor für Ronivaldo

Nach der torlosen ersten Halbzeit erhöhten die Linzer in der zweiten Hälfte noch einmal das Tempo: In der 51. Minute hatte Ronivaldo noch eine Möglichkeit ausgelassen, wenige Minuten später zappelte der Ball aber im Netz: Einen Schuss von Fally Mayulu hatte Dornbirns Keeper nicht festhalten können, Ronivaldo drückte den Ball über die Linie und ließ die Scheiblehner-Elf über die 1:0-Führung (62.) jubeln. Es war der 14. Saisontreffer für den 34-Jährigen - und sein bereits neuntes Tor im Frühjahr.

Der Sieg der Heimischen hätte noch höher ausfallen können: Im Finish scheiterte der eingewechselte Paul Mensah mit einem Volleyschuss an der Querlatte (84.). In der Nachspielzeit vergab auch Goldtorschütze Ronivaldo die vorzeitige Entscheidung.

Mit dem vollen Erfolg bleibt Blau-Weiß voll im Titelrennen: Der Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten bleibt weiter bei nur einem Punkt. In der kommenden Runde steht die nächste richtungsweisende Partie für die Linzer auf dem Programm: Am Freitag gastiert Blau-Weiß beim Dritten GAK (20.30 Uhr)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.