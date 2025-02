0:1 gegen Rapid: Das sagt BW-Trainer Scheiblehner zur Generalprobe

Im letzten Testspiel vor dem Frühjahrsstart am kommenden Sonntag gegen den LASK kassierte der FC Blau-Weiß Linz eine 0:1-Niederlage bei Rapid Wien. Trotzdem war BW-Coach Gerald Scheiblehner mit der Generalprobe seines Teams zufrieden: "Es war ein sehr guter Test. Wir haben gegen einen guten Gegner einen ansprechende Leistung geboten."

Der 47-Jährige schickte sein Team im gewohnten 3-4-3-System auf den Rasen. Die einzigen Fragezeichen bezüglich der Startelf gibt es wohl noch in der Verteidigung: In der ersten Hälfte durften Fabio Strauss und Danilo Mitrovic die Plätze der äußeren Innenverteidiger in der Dreierkette übernehmen, im zweiten Durchgang kamen Alem Pasic und Martin Moormann für die beiden in die Partie.

In den ersten 45 Minuten waren vor allem die Grün-Weißen aus Wien das spielbestimmende Team, erzielten auch durch Ex-Blau-Weiß-Kicker Matthias Seidl das 1:0-Führungstor und hatten weitere gute Möglichkeiten vorgefunden. BW-Goalie Radek Vitek konnte sich das eine und andere Mal auszeichnen.

Nach der Pause hätten aber auch die Linzer treffen können. Scheiblehner: "Der einzige Vorwurf, den ich dem Team machen kann, ist, dass wir in der zweiten Hälfte kein Tor geschossen haben. Meiner Meinung waren wir nach der Pause die bessere Mannschaft, hätten uns ein Unentschieden verdient,"

Seinen ersten Auftritt im königsblauen Trikot absolvierte Elias Bakatukanda. Die Leihgabe des deutschen Zweitligisten 1. FC Köln ist nach überstandener Influenza wieder fit, sammelte in der Schlussviertelstunde seine ersten Minuten. Der 20-Jährige kam für Abwehrchef Manuel Maranda in die Partie, verteidigte im Finish in der zentralen Abwehrposition.

So spielte Blau-Weiß

Vitek; Strauss (46. Pasic), Maranda (76. Bakatukanda), Mitrovic (46. Moormann); Anderson, Briedl, Diabate, Pirkl; S. Seidl, (55. Dobras) Ronivaldo (55. Schmidt), Goiginger (76. Noß)

Raphael Watzinger

