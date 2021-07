Zwei Teams auf der Welle der Begeisterung

Das Nationalstadion in Baku ist heute (18 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) zum letzten Mal Spielplatz der EURO 2021, Dänemark und Tschechien begegnen einander im Viertelfinale. Hätte man eine Umfrage unter allen 24 Endrunden-Teilnehmern durchgeführt, hätte die Hauptstadt Aserbaidschans mit Respektvorsprung den Titel als unpopulärster Gastgeber gewonnen. Das liegt vor allem an den zurückzulegenden Distanzen. Zwischen Kopenhagen und Baku liegen 4000 Kilometer, von Prag aus sind es 3600. Die Mannschaften müssen Strapazen auf sich nehmen, für die Fans wird die Geschichte zu einem teuren Spießrutenlauf.

Da bleibt man dann doch lieber zu Hause und drückt im Patschenkino erste Reihe fußfrei die Daumen. Zumindest als Anhänger der tschechischen Nationalmannschaft. Der Versuch, einen Charterflug aufzustellen, scheiterte an fehlendem Interesse – hervorgerufen von strengen Quarantänebestimmungen in der Heimat und hohen Reisekosten.

Der Glaube an die nächste Überraschung im Turnier nach dem 2:0-Sieg über die Niederlande ist trotzdem groß. Vor allem bei Leverkusen-Stürmer Patrik Schick, der vier EURO-Tore zu Buche stehen hat und den Traum vom Schützenkönig lebt. "Unser Teamgeist ist überragend und unsere Reise nicht zu Ende. Wir können Großes erreichen", sagte der tschechische Stürmer vor dem Kräftemessen mit den Dänen, die ebenfalls von einer Welle der Euphorie getragen werden.

Längst hat man ihnen die Goldmedaille für den "Europameister der Herzen" umgehängt. Die Art und Weise, wie Mannschaft und Betreuerstab mit dem Drama um Christian Eriksen, der im ersten Gruppenspiel gegen Finnland (0:1) zusammengebrochen war, umgegangen sind, rang allen Beobachtern höchsten Respekt ab.

Sie wachsen über sich hinaus

Mittlerweile hat sich die Elf von Coach Kasper Hjulmand in einen kleinen EM-Rausch – garniert mit vielen Volltreffern – gespielt. Hatten Kapitän Simon Kjaer & Co. mit einem 4:1-Sieg in Kopenhagen im letzten Moment den Achtelfinaleinzug fixiert, so folgte zum Auftakt der K.-o.-Phase ein überragendes 4:0 gegen Wales. "Danish Dynamite" kann heute eine gewisse Favoritenrolle nicht vom Tisch wischen. "Ich kann keine Ergebnisse versprechen, aber ich kann versprechen, dass wir wieder fighten werden. Diese Burschen sind Krieger", betonte Hjulmand, der nicht nur ein fähiger Teamchef, sondern auch ein brillanter Mentalcoach mit "goldenem Händchen" ist.

Wen immer er bringt, er schlägt voll ein. Das gilt nicht nur für Eriksen-Ersatz Mikkel Damsgaard (20), sondern auch für Kasper Dolberg (23), der für den verletzten Yussuf Poulsen mit zwei Toren gegen Wales in die Bresche sprang. Heute muss man auf alles vorbereitet sein – auch auf eine Verlängerung. Fünf der jüngsten sechs Begegnungen zwischen Dänemark und Tschechien endeten remis. (alex)