Zieht der Zweite das leichtere Achtelfinal-Los?

Hart war die Kritik an Englands Teamchef Gareth Southgate nach dem 0:0 gegen Schottland. Mit vier Zählern liegen die "Three Lions" hinter dem heutigen Gegner Tschechien punktgleich auf Platz zwei der Gruppe D. Belohnung gibt es für der Sieg im direkten Duell um den ersten Gruppenplatz keine: Gegner im Achtelfinale ist der Zweite der Gruppe F, also wohl Frankreich, Deutschland oder Portugal. Der Zweite trifft auf den Zweiten der Gruppe E – ein möglicherweise leichteres Los.

Die englischen Fans fordern trotzdem in London endlich eine überzeugende Leistung – und Tore von Kapitän Harry Kane. "Er ist unser wichtigster Spieler, daran gibt es keinen Zweifel", sagte Southgate. Eine Nebenrolle spielt hingegen Dortmunds Jadon Sancho. "Was hat er getan? Irgendwas muss vorgefallen sein", vermutete Ex-Teamspieler Rio Ferdinand. Der frühere Stürmer Ian Wright tadelte: "Man hat jemanden wie Sancho auf der Bank, 16 Tore und 20 Assists in der letzten Saison – und er wird nicht einmal eingewechselt."

Siegen oder fliegen

Für Schottland und Kroatien ist die Ausgangsposition vor dem heutigen Duell klar: siegen oder fliegen. Beide Teams halten bisher bei einem Punkt. "Das ist einfach: Es ist ein Alles-oder-nichts-Spiel", sagte Mittelfeldmann Stuart Armstrong.