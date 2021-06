Als Geschäftsführer des Sportwetten-Anbieters tipp3 bringt Philip Newald ziemlich viel fußballerisches Insiderwissen ins Spiel. Der 49-Jährige war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Funktionen beim SK Rapid auf Ballhöhe und versucht mit der Stiftung motion4kids möglichst viele Kinder in Bewegung zu bringen. Vor dem EURO-Ankick gibt Newald im OÖN-Interview Einblick in die Welt der Buchmacher.