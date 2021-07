"Wir müssen noch mehr leisten"

Schon in den erholsamen Stunden am Pool und auf der Massagebank war die Vorfreude bei Italien auf das morgige EM-Halbfinale gegen Spanien groß. Voller Selbstvertrauen startete die "Squadra" den Countdown, sogar die Prüfung gegen den jahrelangen Angstgegner geht der Österreich-Bezwinger mit reichlich Spaß und Zuversicht an.

Nach den bisher zumeist starken Auftritten gehen die Azzurri als Favorit in das Duell mit den Spaniern, die bei diesem Turnier deutlich mehr Mühe hatten. "Wir sind das neue Spanien. Italiens Spektakel, im Mittelfeld beginnt die Show", schrieb die "Gazzetta dello Sport" mit Blick auf den bisher über weite Strecken praktizierten Offensivfußball, der jahrelang eher mit Spaniens Tiki-Taka-Künstlern assoziiert wurde.

Stolzer Teamchef Mancini

"Ich bin sehr stolz, dieses Team trainieren zu dürfen", sagte Coach Roberto Mancini, der die Auswahl nach der verpassten WM 2018 übernahm und wieder zu einem Titelkandidaten formte. Der "Corriere dello Sport" schwärmte: "Mister Italia: Mancini hat dafür gesorgt, dass sich ein ganzes Land in ihn verliebt." Seit 32 Partien ist das Team ungeschlagen und feierte zuletzt 13 Siege in Folge. Geht die Serie weiter?

"Je weiter man kommt, desto schwieriger wird es", sagte Mancini. Nach den Trainingseinheiten in Florenz fliegt die Mannschaft heute nach London. "Wir müssen 110 Prozent geben", sagte Abwehrspieler Leonardo Bonucci. "Wir haben noch nichts erreicht und müssen noch mehr leisten", fügte Lorenzo Insigne hinzu. Torhüter Gianluigi Donnarumma versprach: "Wir haben uns das verdient, jetzt spielen wir das Halbfinale. Wir machen weiter und hoffen, uns den Traum zu erfüllen."