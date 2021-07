Von der Lachnummer zum Elfmeter-Helden

Unai Simon übte am Freitag schon einmal für den Jubel mit der Trophäe für den Fußball-EM-Titel. Hüpfend hielt Spaniens neuer Tormann-Held und Elfmeter-Entschärfer gegen die Schweiz seinen Pokal als "Man of the Match" in den Händen und reckte die Arme nach oben. Der 24-Jährige, der sich ob der vermeintlichen Krise der Iberer vom ominösen Punkt sogar als Schütze angeboten hatte, tat das, was er am besten kann: Er glänzte mit Reflexen auf der Linie und hievte die "Rote Furie" mit zwei parierten Elfmetern in das EURO-Semifinale am Dienstag gegen Italien.

"Grande Unai Simon", twitterte einer, der mehr als nur zu gut weiß, wie es sich anfühlt, der Held eines Elfmeterschießens zu sein: "San" Iker Casillas, zweimaliger Europameister und Weltmeister mit Spanien.

"Die Emotionen des Augenblicks sind unbeschreiblich", gestand der Baske Unai Simon, der zu Beginn des Achtelfinales gegen Kroatien die Lachnummer gewesen war. Der Athletic-Bilbao-Keeper hatte einen harmlosen Rückpass zum 0:1 passieren lassen und seine Teamkollegen damit in Schwierigkeiten gebracht.

Das alles ist längst vergessen. Das Grinsen wollte so schnell nicht aus Simons Gesicht weichen. Der junge Mann hat das Vertrauen, das ihm Teamchef Luis Enrique geschenkt hatte, gerechtfertigt. Jetzt ist Simon heiß auf seine nächste Trophäe. Mit Bilbao wurde er in der vergangenen Saison Supercupsieger, mit zwei spanischen Nachwuchs-Nationalteams (U19 und U21) schon Europameister. Zwei Siege fehlen, um dieses Kunststück auch bei den Großen zu schaffen.