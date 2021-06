Voller Fokus auf das Endspiel gegen die Ukraine

Es ist nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Vier Tage nach dem 3:1-Sieg über Nordmazedonien musste Österreichs Fußball-Nationalteam den ersten Dämpfer bei dieser EURO 2021 hinnehmen und sich mit einer 0:2-(0:1)-Niederlage gegen die Niederlande im Gepäck aus Amsterdam verabschieden. Noch in den Nachtstunden ging es zurück nach Innsbruck und von dort aus in das Basislager nach Seefeld, wo ab heute der Countdown für das Gruppenfinale gegen die Ukraine läuft.

Die Rechnung ist relativ simpel: Es braucht einen Sieg am Montag (18 Uhr, ORF 1 und nachrichten.at) in Bukarest, um als Zweiter in das Achtelfinale nach London (voraussichtlich gegen Italien) vorzustoßen. Ein Remis würde wohl auch genügen, mit vier Punkten sollte man als einer der besten vier Gruppendritten den Sprung in die K.-o.-Phase schaffen.

Arnautovic kehrt zurück

Auf Rechenspiele will sich das rot-weiß-rote Team um China-Legionär Marko Arnautovic, der nach seiner abgesessenen Sperre auf einen Einsatz brennt, nicht verlassen. Es tut weh, zuschauen zu müssen. Der 32-Jährige litt auf der Tribüne der Johan-Cruyff-Arena richtig mit. Vielleicht verwandelt sich der Frust am Montag in Spielfreude. In Bukarest wird ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei "Nachbarn" in der FIFA-Weltrangliste erwartet. Österreich ist die Nummer 23, die Ukraine die Nummer 24. Entsprechend ausgeglichen ist die Bilanz. Am 15. November 2011 hatte die rot-weiß-rote Equipe beim Debüt von Teamchef Marcel Koller auswärts 1:2 verloren, die zweite und bis dato letzte Begegnung am 1. Juni 2012 in Innsbruck endete mit einem 3:2-Erfolg, den Arnautovic mit einem "Doppelpack" (62., 90.) fixierte. Vielleicht ist das ein gutes Omen für den Montag.

"Wir wissen, was auf uns zukommt. Die Ukraine kann auf Topspieler zurückgreifen. Entscheidend ist aber, dass wir unsere Leistung abrufen. Wir werden bereit sein und alles tun, was notwendig ist", betonte ÖFB-Cheftrainer Franco Foda über den "Showdown". Der ukrainische Starstürmer Andrej Jarmolenko, der sowohl beim 2:3 gegen die Niederländer und gestern beim 2:1 gegen Nordmazedonien traf, erwartet ein pikantes Gruppenfinale: "Im Moment bin ich überwältigt von Stolz. Wir haben bei dieser EURO zwei gute Spiele abgeliefert, jetzt wollen wir ein starkes drittes machen und uns belohnen."

Österreich will das mit aller Macht zu verhindern versuchen gegen jene Blau-Gelben, die neben Jarmolenko weitere namhafte Akteure zu bieten hat: Roman Jaremtschuk, ebenfalls EURO-Doppeltorschütze, oder Oleksandr Sintschenko, Champions-League-Finalist mit Manchester City.