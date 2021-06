Zwölf der 26 niederländischen Kaderspieler sind in der Eredivisie am Ball. Jene von Eindhoven, Alkmaar und Feyenoord Rotterdam haben gegen österreichische Teams schon schlechte Erfahrungen gemacht: In den vergangenen beiden Saisonen blieben der LASK und Wolfsberg in der Europa League gegen niederländische Klubs ungeschlagen.

Der LASK wurde 2019/20 für Eindhoven in der Gruppenphase zum Stolperstein: Nach dem 0:0 zu Hause ging die PSV in Linz 1:4 unter. Zwei aktuelle Kaderspieler der Niederländer spielten in Linz damals durch: Denzel Dumfries, Torschütze beim 3:2 der Oranjes im ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine, und Cody Gakpo, Donyell Malen kam nicht zum Einsatz. Im Sechzehntelfinale schaltete der LASK Alkmaar aus (1:1, 2:0). Damals wie heute im AZ-Kader: die EM-Teilnehmer Owen Wijndal, Teun Koopmeiners und Torhüter Marco Bizot.

In der abgelaufenen Saison gewann Wolfsberg gegen Feyenoord beide Gruppenspiele – auswärts 4:1, in Klagenfurt 1:0. Die Rotterdam-Fans empfanden das als eine Blamage, für die sich Kapitän Steven Berghuis rechtfertigen musste. Auch er ist bei der EM dabei.

Die bisher letzten niederländischen Siege gelangen Ajax Amsterdam in der Qualifikation zur Champions League 2018/19 gegen Sturm Graz: 2:0, 3:1. (mag)