Umstrittener Elfmeterpfiff: England zitterte sich in das Finale

Auch dieses zweite Semifinale vor 65.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion war nichts für schwache Nerven und mit Überstunden garniert. England zog mit einem 2:1-(1:1, 1:1)-Sieg nach Verlängerung über Dänemark zum ersten Mal in ein EURO-Endspiel ein. Am Sonntag kommt es zum Showdown gegen die Italiener, die Spanien im Elfmeterschießen bezwungen hatten.

Die Vorentscheidung zu Gunsten der Briten fiel in der 104. Minute aus einem nicht unumstrittenen Penalty, den Harry Kane – nunmehr vierfacher EURO-Torschütze – im Nachschuss zum 2:1 verwandelte. Den ersten Versuch hatte Torhüter Kasper Schmeichel pariert. Die Vorgeschichte zu diesem Strafstoß war ein leichter Kontakt von Joakim Maehle mit dem heranstürmenden Raheem Sterling gewesen.

Schiedsrichter Danny Makkelie zeigte sofort auf den Punkt, der Video Assistant Referee bestätigte diese Entscheidung, weil sie eben nur hart, aber nicht komplett falsch war. Trotzdem ist das unfassbar bitter für die aufopferungsvoll kämpfenden Dänen, denen am Ende die Kraft ausging.

Es bleibt so oder so ein fahler Beigeschmack – auch wegen dieser Menschenansammlung in der "Kathedrale des Fußballs" (O-Ton Pele) trotz grassierender Delta-Variante des Coronavirus oder aufgrund unüberhörbarer Pfiffe beim Abspielen der dänischen Hymne.

Wie "Fair Play" funktioniert, zeigte Englands Kapitän Kane, der seinem Gegenüber Simon Kjaer vor dem Anpfiff ein gerahmtes Trikot mit der Nummer 10 samt Unterschriften überreichte. Dieser Zehner steht für Christian Eriksen, der im ersten Gruppenspiel der Dänen gegen Finnland kollabiert war.

Torsperre geknackt

Gestern traten die von 8000 Anhängern unterstützten Dänen auch ohne ihren Regisseur forsch in Erscheinung. Aus einer kompakten Defensive versuchten sie ihre Spitzen immer wieder mit langen Pässen in Stellung zu bringen. Das bereitete den Engländern Probleme.

Beim "K.-o.-Match dahoam" war der Druck groß, detto der Respekt vor dem Kontrahenten, der im Oktober 2020 das Wembley als 1:0-Sieger verlassen hatte. Der Sehnsucht nach dem ersten großen Finale für die "Three Lions" seit dem WM-Titel 1966 wurde akustisch Nachdruck verliehen. Neil Diamonds "Sweet Caroline" war das Warmup für das anschließende Spektakel auf dem Rasen.

Englands Coach Gareth Southgate gefällt vor allem die Passage "Good times never seemed so good" – weil es sich einfach großartig anfühlte, in einem Semifinale zu stehen. An ein mögliches Scheitern verschwendete er da noch keine Gedanken, aber die Partie lief nicht ganz so, wie sie sollte. Dänemark war das erste Glanzlicht vorbehalten. Ein brillanter, aber nicht unhaltbarer Freistoß von Mikkel Damsgaard flog zum 0:1 (30.) ins Netz, Englands Goalie Jordan Pickford war nach 691-minütiger Torsperre und zum ersten Mal bei dieser EURO bezwungen.

Schockstarre? Keine Spur. Kane schickte Bukayo Saka auf die Reise, den Querpass beförderte der dänische Abwehrchef Kjaer vor dem einschussbereiten Sterling über die Linie – 1:1 (39.). Das elfte Eigentor in diesem Turnier fiel in die Kategorie "unvermeidbar".

"England wird richtig gut sein müssen, um uns schlagen zu können", hatte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand vor dem Match angekündigt. Es war kein leeres Versprechen. Seine dynamischen Burschen verlangten dem erklärten Favoriten, der zuvor 14 seiner 16 Länderspiele im Wembley bei einem Torverhältnis von 44:4 für sich entschieden hatte, alles ab.

Dass es trotzdem nicht für das erste EM-Finale seit dem Coup von 1992 reichte, lag nicht an Schmeichel, der stark gegen Harry Maguire (55.) und Kane (94.) hielt. England erhöhte die Schlagzahl, bei den Dänen schwanden die Kräfte, Schlüsselspieler wie Thomas Delaney und Andreas Christensen mussten angeschlagen raus. England zapfte "Gold-Reserven" auf der Bank an, allen voran Jack Grealish und Phil Foden. Das fruchtete. (alex)