Teamchef Franco Foda überraschte alle. Zum EM-Auftakt stellte er ein 3-5-2 auf. An der Spielerauswahl veränderte sich im Vergleich zum 4-2-3-1 nichts, dafür aber an der Spielweise. Die Umstellung war so unerwartet wie naheliegend: Endlich kamen die Spieler dort zum Einsatz, wo sie ihre Qualitäten am besten ausspielen können.