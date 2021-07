Torres schoss Spanien erstmals nach 44 Jahren wieder zum EM-Titel

"Es war herrlich, gerecht und notwendig." So titelte die spanische Sportzeitung "AS" über den ersten EM-Titel der spanischen Nationalmannschaft seit 1964. Es war ein Erfolg bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz, der sich vom ersten Spiel weg angekündigt hatte, und der Auftakt zu einer langen Vorherrschaft im europäischen Fußball.

Bereits vor dem Turnier waren die Spanier 16 Spiele in Serie ungeschlagen geblieben und hatten mit ihrem "Tiki-Taka"-Kurzpassspiel die Fußball-Welt verzaubert. Der 2014 verstorbene Luis Aragones, damals mit 69 Jahren der älteste Trainer des Turniers, hatte sein Starensemble fest im Griff.

Wie war der Spielverlauf?

Finalgegner Deutschland hielt das Spiel nach einem überraschend nervösen spanischen Beginn zunächst offen. Nachdem er zehn Minuten davor noch per Kopf die Stange getroffen hatte, verwertete Fernando Torres nach einer knappen halben Stunde einen Pass von Xavi zum 1:0. Spanien blieb danach überlegen und musste bis zum Ende nie wirklich bangen.

Wie verlief der Weg ins Finale? Die Spanier, die bei der EM 2004 noch in der Vorrunde ausgeschieden waren, beendeten die Gruppenphase diesmal ohne Punkteverlust. Ein 4:1 gegen Russland, ein 2:1 gegen Schweden und das 2:1 gegen Griechenland bedeuteten Platz eins. Zittern musste man nur im Viertelfinale beim 4:2 nach Elfmeterschießen gegen Italien. Es fiel nicht ins Gewicht, dass mit Güiza auch ein Spanier verschoss. Das 3:0 im Halbfinale gegen Russland war dann eine Machtdemonstration.

Wer war der Star des Turniers?

Xavi, aktuell Klubtrainer in Katar, war der geniale Denker und Lenker im Spiel der Spanier, der selbst in diesem Starensemble noch herausragen konnte.

Wie lautete die Aufstellung des Europameisters?

Casillas; Ramos, Marchena, Puyol, Capdevila; Sena; Iniesta, Xavi, Fabregas (63. Xabi Alonso), Silva (66. Cazorla); Torres (78. Güiza)

Was passierte sonst noch?

Nach erneuten Krisenverhandlungen in der rot-schwarzen Koalition zeichneten sich Neuwahlen ab. Auch Bundespräsident Heinz Fischer vermittelte. Im Bawag-Prozess standen nach 116 Verhandlungstagen die Urteile gegen Helmut Elsner und Walter Flöttl bevor.