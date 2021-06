Sterling bescherte England einen Auftakt nach Maß

Englands Fußball-Nationalteam hat ein Statement gesetzt und zum Auftakt der EURO 2021 den aktuellen Vize-Weltmeister Kroatien im Londoner Wembley-Stadion verdient mit 1:0 (0:0) in die Knie gezwungen. Das "goldene Tor" beim Heimspiel vor 22.500 Zuschauern erzielte Manchester-City-Star Raheem Sterling, der in der 57. Minute einen Pass von Kalvin Phillips in die Tiefe verwertet hatte. "Ich bin irrsinnig glücklich, dass mir das gelungen ist. Es hatte zuvor ein paar Spiele gegeben, in denen es nicht so gut geklappt hatte. Aber hier im Wembley musste es so sein. Das ist die Bühne für die großen Spiele", sagte Sterling: "Wenn man mit einem Sieg beginnt, ist es immer erfreulich."

Den Fans hat’s auch gefallen: Sie sangen unermüdlich "Football’s coming home". Will heißen: Der Fußball kommt nach Hause – ins Mutterland. Konkret nach Wembley, wo am 11. Juli auch das EURO-Finale über die Bühne gehen wird. "Es ist unser Ziel, bis dahin dabei zu sein", hatte Englands Teamchef Gareth Southgate schon vor dem Turnier betont.

Seine Schützlinge enttäuschten ihn gestern nicht. Das spielerische Element passte, der Einsatz sowieso. Auch bei Kapitän Harry Kane, der einmal unsanft mit dem Oberkörper gegen die Stange knallte (62.). Nach kurzer Behandlungspause kam die Entwarnung.

Phil Foden hatte schon zuvor – ebenfalls unfreiwillig – Aluminium "geküsst". Der Schuss des 21-jährigen Supertalents prallte von der Innenstange zurück (6.).

Die offensiv enttäuschenden Kroaten, bei denen der gebürtige Linzer Mateo Kovacic (FC Chelsea) in der Startformation gestanden war, hatten nur eine Halbchance zu bieten. Der Versuch von Ante Rebic (66.) landete neben dem Tor. Es ist eben verdammt hart, den Engländern einen Treffer einzuschenken. Die "Three Lions" feierten den siebenten Länderspielsieg in Folge, es war der sechste, der "zu Null" ausfiel. Sehr zur Freude des legendären Mittelfeldspielers Frank Lampard. "Es war fantastisch! Das ist eine Leistung, ja natürlich auch ein Ergebnis, auf dem man aufbauen kann. Das wird der Mannschaft viel Energie geben. Ich bin beeindruckt." (alex)