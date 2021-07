Nach dem Überraschungscoup gegen Schweden ist Außenseiter Ukraine in Partylaune und bittet nun Deutschland-Bezwinger England zum Tanz. Das Spiel ist die letzte der vier Viertelfinalbegegnungen und geht am Samstag (21 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Rom über die Bühne.

Nach dem historischen 2:0-Sieg gegen Deutschland im Achtelfinale der Fußball-EM war der Wembley Way eine echte Partymeile. Auf dem rund 600 Meter langen Fußweg zwischen der Underground-Station Wembley Park und dem Wembley-Stadion feierten die euphorisierten England-Fans ausgelassen den Sieg gegen den Rivalen. Doch das Viertelfinale soll nur der nächste Schritt eines langen Weges sein. "Diese Spieler sind dabei, Geschichte zu schreiben", sagte Trainer Gareth Southgate.

Gemäß der aktuellen Gesetzeslage läuft alles auch für aus England zum Viertelfinale ihres Teams nach Rom reisende Fans ab. Das heißt, nach Ankunft in Italien müssen sie sich unverzüglich in eine fünftägige Quarantäne begeben. Die rasche Ausbreitung der Delta-Variante dort ist der Hintergrund für die strengere Behandlung von Gästen von der britischen Insel. Italien hatte die entsprechende Verordnung bereits Mitte Juni erlassen. Das Spiel am Samstag (21.00 Uhr) gegen die Ukraine ist die einzige Partie, die England bei diesem Turnier nicht im Londoner Wembley-Stadion bestreitet.