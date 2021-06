Live seit 21 Uhr: Niederlande führt gegen Österreich

Österreichs Nationalteam peilt am Donnerstag in Amsterdam auch ohne den gesperrten Marko Arnautovic sein zweites Erfolgserlebnis bei der Fußball-EM an. Die Österreicher gastieren beim Gruppenfavoriten Niederlande. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele gewonnen - die Niederländer mit 3:2 gegen die Ukraine. Das ÖFB-Team geht nach einem 3:1 gegen Nordmazedonien als Tabellenführer in die Partie.

Das ÖFB-Team verzichtet auf Sasa Kalajdzic in der Startformation. Anstelle des Stuttgart-Profis stürmt Michael Gregoritsch, ansonsten gab es im Vergleich zum 3:1 gegen Nordmazedonien keine personellen Änderungen in der Anfangs-Elf. Marko Arnautovic fehlt bekanntlich wegen einer Sperre.

Bei den Niederländern rückte wie angekündigt Matthijs de Ligt in die Startformation. Der Juventus-Innenverteidiger hatte beim 3:2 der "Oranjes" gegen die Ukraine noch wegen Leistenproblemen gefehlt.

Aufstellung Österreich: Bachmann - Dragovic, Hinteregger, Alaba - Lainer, Laimer, Sabitzer, X. Schlager, Ulmer - Gregoritsch, Baumgartner