England - Deutschland 2:0

Seine erste Niederlage im berühmtesten Stadion der Welt, dem Wembley, hat die 15 Jahre andauernde DFB-Bundestrainer-Ära von Joachim Löw beendet. Das 198. Fußball-Länderspiel war das letzte, ein 125. Sieg war dem 61-jährigen Weltmeister-Macher von 2014 nicht mehr vergönnt. Die EURO-Reise endete um 19.52 Uhr im Achtelfinale. „Es ist schade und traurig“, sagte DFB-Kapitän Manuel Neuer. England spielte zum vierten Mal in diesem Turnier zu null und stieg mit einem von rund 45.000 Fans bejubelten 2:0-(0:0)-Sieg auf. Als viele mit einer Verlängerung oder womöglich mit dem nächsten Elfmeter-Krimi gerechnet hatten, schlugen die „Three Lions“ in der Rapid-Viertelstunde zu.

Wer sonst als Raheem Sterling sollte die Gastgeber auf Kurs bringen? Wenn jemand trifft, dann ist es der Manchester-City-Star. Gegen Kroatien hatte er das 1:0 erzielt, detto gegen Tschechien. Und auch gestern versenkte Sterling den perfekten Stanglpass von John Stones zum 1:0 (75.). Es sollte nicht das einzige Highlight in dieser turbulenten Schlussphase bleiben.

Müller vergab eine Riesenchance

Deutschland pfiff zur Offensive und hätte in der 81. Minute den Ausgleich machen müssen. Ausgerechnet Thomas Müller, der die Briten im WM-Achtelfinale 2010 beim 4:1 mit zwei Toren und einem Assist praktisch im Alleingang eliminiert hatte, ließ eine hundertprozentige Möglichkeit aus. Ein paar Zentimeter fehlten.

Sterling hatte mit seinem Fehler diesen Konter ermöglicht und um ein Haar seinen Heldenstatus eingebüßt. Doch am Ende war alles gut aus Sicht der Engländer, weil auch jener Mann traf, auf dessen Tore sie so sehnsüchtig gewartet hatten. Und zwar Tottenham-Star Harry Kane, der eine Idealflanke von „Joker“ Jack Grealish per Kopf im Netz versenkte – 2:0 (86.).

England war nicht unbedingt besser, aber anders als in vergangenen Duellen mit dem vermeintlichen „Angstgegner“ zwingend. Seit 12. März 1975 hatte der Weltmeister von 1966 kein Heimspiel gegen die Deutschen gewonnen, diese Durststrecke ging gestern zu Ende. Und nicht nur die. Seit dem Coup im Endspiel 1966 waren die Briten in vier K.-o.-Duellen mit dem ewigen Rivalen bei großen Turnieren unterlegen gewesen, auch diese Serie riss im fünften Anlauf. Der Fluch ist abgeschüttelt.

Klar, dass man die Feste bei typisch britischem Wetter (nasskalte 16 Grad) feiern muss, wie sie fallen. Die Zuschauer stimmten „Football’s coming home“-Gesänge an, der Rasen servierte ein Kontrastprogramm der Emotionen: hier englische Kicker, die sich in den Armen lagen, dort Bayern-Star Joshua Kimmich, dem Tränen der Enttäuschung über die Wangen liefen.

Deutschland erlebt die nächste Enttäuschung nach dem WM-Vorrunden-Aus 2018. Jetzt soll Hansi Flick, der Nachfolger von Löw, rosigere Zeiten anpfeifen. Es hätte aber auch an diesem 29. Juni ein Happy End geben können. Kapitän Manuel Neuer und seine DFB-Kollegen hatten nämlich den besseren Start erwischt und in einem von gegenseitigem Respekt geprägten Kräftemessen die erste Top-Chance vorgefunden. Chelsea-Legionär Timo Werner – überraschend in der Startelf – fand aber in Goalie Jordan Pickford seinen Meister (32.). Detto Kai Havertz (48.). England ist seit mittlerweile 572 Minuten ohne Gegentreffer, so zieht man in ein Viertelfinale ein. Teamchef Gareth Southgate hat einen Matchplan, er funktioniert – wenn auch auf Kosten des Spektakels. Gestern ist die Kritik verstummt. (alex)

Der Liveticker zum Nachlesen: