Spektakuläres Comeback auf der großen Bühne

Diese EURO-Gruppe C steht für Spektakel: Zwei Spiele, neun Tore und eine österreichische Fußball-Nationalmannschaft, die am Donnerstag (21 Uhr, ORF 1 und nachrichten.at) als Tabellenführer in der Johan-Cruyff-ArenA zu Amsterdam gastieren wird. Dort wartet die niederländische "Elftal", die ihr Comeback auf der großen Bühne mit einem 3:2-(0:0)-Sieg über die Ukraine zelebriert hat.

Nachdem die "Oranjes" die EM 2016 und die WM 2018 verpasst hatten, glänzten sie gestern mit Hochgeschwindigkeitsfußball, der aber nicht über Defensivschwächen hinwegtäuschen konnte.

Teamchef Frank de Boer wird deutliche Worte finden, weil die Ukraine nach scheinbar aussichtslosem 0:2-Rückstand binnen fünf Minuten den Ausgleich schaffte.

De Boers Kritiker werden die Ursachen im System suchen. Am Tag vor dem Match hatten originelle Fans einen Flieger über den Trainingsplatz der Niederlande geschickt, der dem Bondscoach via Transparent eine Systemumstellung von 5-3-2 auf das traditionelle 4-3-3 schmackhaft machen sollte.

De Boer zeigte sich davon unbeeindruckt und sah sich angesichts der drei eroberten Punkte im Recht. "Wir haben über weite Strecken sehr gut gespielt, uns aber das Leben unnötig schwer gemacht", sagte der ehemalige Abwehrchef von Ajax Amsterdam.

Die offensive Wucht war beeindruckend, detto die Kulisse. Auch 14.837 Fans in einem 55.000 Zuschauer fassenden Stadion können richtig laut sein. Vor allem, wenn ein Happy End herausspringt. In der 85. Minute traf Denzel Dumfries vom PSV Eindhoven per Kopf zum 3:2 und machte die Aufholjagd der Gäste zunichte.

Zuvor hatten die Offensiv-Stars der Ukraine, Andrej Jarmolenko (75.) und Roman Jaremtschuk (79.) Antworten auf die niederländische 2:0-Führung, die Georginio Wijnaldum (52.) und Wout Weghorst (59.) herausgeschossen hatten, gefunden. Österreichs Team muss auf der Hut sein. Es steckt viel Qualität in beiden Gruppengegnern.