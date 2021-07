Spanien ist der erste Halbfinalist der Fußball-Europameisterschaft: Der Favorit zitterte sich gestern im Elfmeterschießen zu einem 3:1-Sieg gegen die Schweiz, die ab der 77. Minute nach Rot für Remo Freuler mit zehn Spielern auskommen musste. Erst in der finalen Entscheidung versagten dem Außenseiter die Nerven. Die Überstunden hatten sich die Spanier wegen der Chancenauswertung selbst zuzuschreiben.

Mit Fabian Schär, Manuel Akanji und Ruben Vargas verschossen gleich drei Schweizer in Serie, nachdem man im Elfmeterschießen sogar mit 1:0 in Führung gegangen war. Nach fünf verschossenen spanischen Strafstößen in Länderspielen in Serie setzte Sergio Busquets den ersten Penalty an die Stange, während Mario Gavranovic für die Schweiz verwertete.

Die Spanier konnten es sich danach leisten, durch Rodri auch noch einen zweiten Penalty zu vergeben. Nachdem Dani Olmo und Gerard Moreno für die Spanier getroffen hatten, machte Mikel Oyarzabal mit dem dritten Treffer für Spanien alles klar.

Die Schweizer agierten dezimiert.

Davor war das Spiel ein einziges Auf und Ab gewesen. In der ersten Halbzeit passierte wenig, nachdem Spanien bereits nach acht Minuten mit 1:0 in Führung gegangen war. Ein Schuss von Jordi Alba wurde von Denis Zakaria unhaltbar zur spanischen Führung abgefälscht. Der Mönchengladbach-Legionär war nur im Spiel, weil er den gesperrten Kapitän Granit Xhaka ersetzte.

Die Spanier blieben danach abwartend. Dem Spiel tat diese Konstellation nicht gut. Es gab kaum nennenswerte Torchancen.

Schweizer kamen zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kamen die Schweizer besser ins Spiel. Nach 56 Minuten wäre beinahe der Ausgleich gefallen – doch ausgerechnet Eigentorschütze Zakaria verfehlte nach einem Eckball nur um wenige Zentimeter die linke Torecke.

Beim 1:1 erzielten dann auch die Spanier ein halbes Eigentor. Hätte Aymeric Laporte beim Rettungsversuch nicht seinen Mitspieler Cesar Azpilicueta angeschossen, wäre der Ball nie zu Remo Freuler gekommen. Der legte den Ball noch zum völlig freistehenden Xherdan Shaqiri ab, der mühelos zum 1:1 einschoss (68.).

Allerdings schwächte sich der Außenseiter auf dem Weg zur Sensation selbst: Remo Freuler kam gegen den eingewechselten Gerard Moreno mit gestreckten Beinen voran zu spät. Referee Michael Oliver zeigte sofort Rot (77.).

Jubel bei Spanien: Torhüter Unai Simon und Elfer-Torschütze Mikel Oiarzabal

Dennoch rettete sich die Schweiz in die Verlängerung, in der sich Spanien vorerst wieder einmal als Meister im Vergeben von Chancen hervortat. Alvaro Morata war zwar schon nach einer knappen Stunde ausgewechselt worden, sein Ersatzmann Gerard Moreno knüpfte jedoch nahtlos an. Erst setzte er den Ball am Fünfer nach mustergültiger Vorlage von Jordi Alba völlig freistehend neben das Tor (95.), danach rettete der Schweizer Torhüter Sommer bei einem Volley des Stürmers (101.).

Im Elfmeterschießen konnte dann aber Spaniens Torhüter Unai Simon über zwei gehaltene und einen über das Tor geschossenen Strafstoß der Schweizer jubeln.