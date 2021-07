Vielleicht war Italiens Kapitän Giorgio Chiellini gegen Spanien so entspannt, weil er wusste, dass es in der Geschichte von Fußball- Europameisterschaften noch kein Team gab, das zwei Elfmeterschießen in einem Turnier für sich entschied. Um das Gesetz der Serie aufrechtzuerhalten, mussten also die Iberer, die im Viertelfinale die Schweiz im Shootout geschlagen hatten, im zweiten Anlauf vom ominösen Punkt scheitern.